Acosta: “Olimpia tiene ayuda arbitral”

“Olimpia no necesita la ayuda del arbitraje. En todos los partidos están sucediendo estas cosas a favor de ellos. Es lo que estoy reclamando, Olimpia tiene ayuda arbitral”, expresó el titular aurinegro.

“Olimpia tiene un plantel exquisito y no necesita ayuda arbitral. Roque (Santa Cruz) buscó el contacto para que cobre penal y el árbitro ni dudó”, agregó. Espera que Horacio Elizondo, director de la Dirección de Árbitros de la Asociación Paraguaya Fútbol, esté a la altura para resolver la situación del arbitraje, que, según Acosta, es un problema que se puede combatir entre todos los actores del fútbol: “Hablé anoche (del domingo) con Horacio Elizondo de lo que aconteció, sigo confiando en él, he pedido por él, le dije que ojalá no le quede grande la Dirección de Árbitros. Hay que ayudar también a Elizondo para que esto se pueda sacar adelante”. Guaraní solicitó que Aquino y sus líneas Juan Zorrilla y Darío Gaona no piten más sus partidos.