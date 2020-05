Acosta es escéptico y no cree que el fútbol vuelva pronto

Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní, no está muy optimista en cuanto al retorno pronto del fútbol a las canchas y así lo hizo saber en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

“Creo que en agosto podríamos volver, es una opinión personal. Finales de agosto o principios de setiembre. Imposible que se vuelva en julio, no creo que volvamos a las prácticas, si volvemos será con un protocolo muy duro, el protocolo debe ser muy estricto, y estoy de acuerdo que sea así”, dijo en su parecer el timonel del aurinegro.

Sobre la falta de fútbol, el presidente del Legendario fue empático con las otras realidades de los clubes, pero sabe que aunque todos tengan las ganas de volver a jugar, será Salud quien dé la última palabra.

“Entiendo la situación de otros clubes, a medida que pasa el tiempo se pondrá muy difícil. Gracias a Dios estamos con un oxígeno por la campaña de la Libertadores, mientras que otros clubes están sufriendo y eso que recién estamos en mayo, hay que hacer cálculos”, apuntó.

“Si los médicos no encuentran cómo encarar mejor esto, nosotros no podremos tampoco, capaz no tengamos fútbol todo este año”, lo dijo en un pensamiento más pesimista Acosta. El club mientras mantiene a sus jugadores con rutinas diarias para no perder condición física.