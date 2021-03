Acosta avala la labor de Costas como DT

“Estamos en un momento malo, el único y primer responsable soy yo, si yo soy el problema para Guaraní no tengo problema para salir y no le voy a cobrar rescisión para nada al club, vine por el amor que le tengo”, apuntó Costas en charla con FALG (1080 AM).

A lo que Acosta le respondió: “Tenemos plantel para recuperarnos, la continuidad de Gustavo no depende del resultado de mañana (hoy ante Cerro). Se puede ganar o perder, pero lo que quiero es recuperar al plantel para la segunda rueda”.

Ante la división interna entre los jugadores, Costas lo negó rotundamente.