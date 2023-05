Acoso en UC: Tras visita de enviados del Vaticano, esperan se haga justicia   

Esto, tras la reunión que mantuvo ayer con delegados enviados por el Dicasterio para la Educación y Cultura del Vaticano: el arzobispo de Río de Janeiro, cardenal Orani João Tempesta, y el oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, monseñor Jordi Bertomeu Farnós.

El lugar del encuentro fue el Centro de Estudios sobre Dignidad Humana y Prevención de Abusos, dependiente de la Universidad Católica, que funciona en la ex sede de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP).

‘‘Sí, me siento satisfecha. Se mostraron sumamente interesados y eso me dio paz porque vi por primera vez un real interés para que la verdad salga a la luz. Sí, fue muy motivador para mí con la desazón que tengo en este momento por todas las mentiras que han instalado de parte de la Católica. Me dio tranquilidad’’, expresó Mónica Castañé.

Rodrigo Cuevas, abogado de Belén Whittingslow, dijo que el cardenal Orani João y Mons. Jordi Bertomeu preguntaron mucho, no solo por Cristian Kriskovich, sino también por el rector de la universidad, Narciso Velázquez. La misión de ellos es colectar toda la información y elevar un informe a la Santa Sede.

El representante legal dijo que, aparte de entregar el dossier de documentos sobre la persecución a su defendida, solicitaron a los emisarios del Vaticano una audiencia con el papa Francisco y que esa posibilidad será evaluada.

Castañé remarcó a los delegados que en la Universidad Católica hubo encubrimiento desde el entonces arzobispo Edmundo Valenzuela, pasando por el rector Narciso Velázquez, el nuncio apostólico Eliseo Ariotti y César Ruffinelli, decano de la Facultad de Derecho.

Dijo que su hija Belén está llevando el peor caso de su vida, y busca demostrar su inocencia en todos los juicios que Cristian Kriscovich le hizo por denunciar el acoso.

‘‘No pude abrazar a mi hija en el Día de la Madre, el lunes es mi cumpleaños y tampoco voy a poder disfrutar de mi hija Belén. No voy a poder todavía tener a mi familia completa por la burocracia que hay en este momento’’, lamentó.

Whittingslow está refugiada en Uruguay tras la denuncia que realizó en el 2014 en contra del ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y docente de la Universidad Católica de Asunción Cristian Kriskovich, por acoso sexual.

Kriskovich había alegado que el caso no fue un hecho de acoso, sino se trató de un simple “galanteo”. Mientras que la joven presentó conversaciones que supuestamente mantuvieron a través de WhatsApp, donde el docente le pedía mantener relaciones sexuales, según su denuncia.

ANTECEDENTES. Belén logró en 2019 obtener refugio político luego de la desestimación de su denuncia por acoso sexual contra Kriskovich. A inicios del 2023 María Castañé, al no resolverse la acción de inconstitucionalidad promovida por la defensa de la joven, se encadenó frente a la Corte Suprema de Justicia.

Después de semanas de permanecer encadenada, en marzo de este año Castañé recibió una misiva del cardenal Sean O'Malley, responsable de atender los casos de abusos en la Iglesia, en donde pidió perdón a la familia por lo sucedido a Belén. El purpurado se encontraba en el país participando de un congreso.

El pasado 26 de abril la Sala Constitucional de la Corte dio lugar a su acción de inconstitucionalidad y la orden de captura y rebeldía que pesaba sobre Belén, por el caso de supuesta compra de notas en la UCA, fue revocada.

Denuncias contra el rector Narciso

Funcionarios de la Universidad Católica entregaron a los delegados del Papa un dossier con documentos relacionados a violación de derechos, hechos de acoso sexual, así como hechos de abuso y encubrimiento a abusadores de menores. Los mismos funcionarios están en litigio judicial con la Universidad por realizar estas denuncias. Pidieron a los prelados que desde el Vaticano se tomen las medidas pertinentes para que se haga justicia con las víctimas de los abusos.

Los emisarios son expertos en investigación de abusos

El cardenal Orani João Tempesta es el actual arzobispo metropolitano de Río de Janeiro y el peso pesado contra los abusos. Jordi Bertomeu Farnós, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Sección Disciplinar y es a quien más confianza le tiene el papa Francisco para investigar los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia. El prelado es quien entrevista a fondo a las víctimas y a los abusadores del clero.

Jordi Bertomeu Farnós fue ordenado presbítero en 1995 y es experto en Derecho Canónico. Desde el 2002, vicario judicial y profesor de Derecho Canónico del Instituto Superior de Ciencias Religiosas; en el 2012 fue asumido como oficial de la Sección Disciplinar de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es una persona de confianza del Papa y encargado de investigar los casos de acoso sexual.

Investigación. Mónica Castañé, madre de Belén Whittingslow, no descartó que el Vaticano haya enviado delegados por ‘‘insubordinación’’, ya que el cardenal Adalberto Martínez solicitó desvincular a Cristian Kriskovich de la Universidad Católica, pero esto ‘‘no se respetó’’.

‘‘Acá lo que pasa localmente es una insubordinación. Primero viene la nota de Patrick O’Malley, el cardenal que nos pide perdón por parte de la Iglesia Católica, después de eso el cardenal Adalberto Martínez, por favor, pide que se le destituya a Kriskovich del cargo, pero jamás se le destituyó’’, dijo en contacto con Monumental 1080 AM.

Cristian Kriskovich presentó en marzo una solicitud de permiso en la Universidad Católica.