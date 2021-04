Aconsejan no esperar 5 días para hacerse el test al tener síntomas

Lo más pronto posible. Ante la manifestación de los primeros signos del coronavirus en el organismo, se puede realizar la prueba al segundo día, confirman especialistas locales.

En el contexto epidemiológico actual, debe considerarse que al tener síntomas uno ya está infectado. Hasta que no se demuestre lo contrario, se debe proceder al aislamiento voluntario, señala el doctor José Fusillo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. “Hacerse la prueba al quinto día (de síntomas), hoy por hoy, ya no es sostenible”, enfatiza. Con los primeros síntomas, especialmente si son de vías superiores, como chorreo de nariz, fiebre, dolor de garganta, ya se puede realizar la prueba del antígeno, test rápido, para detectar la enfermedad, agregó Fusillo, quien es también director del Pabellón de Contingencia del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram). “No hace falta esperar al quinto día para hacerse una prueba del antígeno, ya puede hacerse al segundo día, al tercer día”, agregó. Incluso con el test de PCR (hisopado), si el paciente tuvo también señales de la enfermedad, se puede realizar la prueba. Más si conoce que tuvo contacto con un caso positivo, explica Fusillo. “El quinto día sí sigue vigente para el asintomático. Si yo no tengo síntomas y tuve contacto con una persona positiva, sí se sugiere esperar al quinto día”, especifica. La PCR sigue siendo la prueba fundamental, expresa. El protocolo del Ministerio de Salud para la toma de muestra al quinto día sigue vigente para todos los casos, menciona. Considera que dentro del contexto actual, el criterio del ministerio irá cambiando. De hecho, los profesionales de la salud ya pusieron a la cartera sanitaria al tanto sobre en cuánto tiempo debería ya realizarse el test. “Ya se planteó hace tiempo. No sé si por una cuestión logística hacer lo de los cinco días. Pero dentro de muy poco tiempo probablemente cambie lo de los protocolos”, vaticina. SATURÓMETRO El neumólogo recuerda en paralelo que el saturómetro es una herramienta fundamental, junto al chequeo del estado clínico del paciente Covid. Dicho aparato para medir el nivel de oxígeno puede determinar el momento en que uno debe acudir sin demora a un centro asistencial. Esto ocurre cuando los valores están por debajo de 93. Fusillo admite, que aunque tiene su costo, ayuda a evitar mayores gastos. Con respecto a la situación que se vivió en el Ineram del miércoles al sábado, señala que es difícil de medir. “Es un desastre. Ya no tenemos lugar para seguir recibiendo a nadie”, ilustra.



nuevo virus del siglo



PLANTEAMIENTO. Médicos pusieron al tanto a Salud sobre tiempo de toma de muestra.



912.738

tomas de muestras se realizaron, según datos del Ministerio de Salud. El 23,5 de ellas dieron positivo al Covid.



93

o incluso menos a este valor es lo que debe marcar el saturómetro para acudir cuanto antes a un hospital.