Achicar un gigante con pies de barro Parte I

En estos seis meses del actual gobierno, es difícil aún pronosticar si es que habrá un “nuevo rumbo”, como propuso –sin lograrlo– la anterior administración. Es que la política, y en particular el intento de reelección, perturbó la política económica, aunque se debe reconocer a esta logros importantes en materia de infraestructura.

Tal vez la mayor “asignatura pendiente” para el gobierno actual –como para quien lo precedió– sea el de adelgazar la obesa e ineficiente estructura del Estado. Ya a principios de este siglo se había encarado un plan de Reforma del Estado, que quedó en aguas de borraja a causa del entonces jefe de Estado. Desde entonces ha continuado engrosándose su estructura, no solo en el número de funcionarios, sino en la multiplicación de entes descentralizados, secretarías, subsecretarías, direcciones y un largo etcétera. Si agregamos además a las empresas públicas proveedoras de bienes y servicios, tales como ANDE, Essap, Copaco, INC, Cañas Paraguayas, Petropar, etc., la carga se vuelve literalmente insoportable para los que tenemos que sostenerla con nuestros impuestos.

Y lo que mencionamos es solo del Poder Ejecutivo, sin tener en cuenta los poderes Legislativo y Judicial, además de las gobernaciones y municipalidades, con su carga de recomendados, planilleros y supuestos consultores. En síntesis, es urgente racionalizar el Estado, lo que indudablemente implica un achicamiento de estructuras y personal.

Es aquí donde entra el dilema que conecta la política con la economía y con esa vaga noción de lo “social”. Es inevitable la protesta de quienes quedarán sin empleo en el sector público, motivo por el cual ningún gobierno se ha atrevido a tanto. Pero la enfermedad no es solo obesidad, sino un cáncer que hace metástasis en todos los órganos y que terminará por matar al paciente.

Es por eso sumamente importante que, a la par de achicar el sector público, el Estado genere los incentivos necesarios para que el sector privado tenga condiciones de absorber esos empleos que saldrán de las arcas públicas. Tratos impositivos especiales para las empresas que contraten, y que a la vez capaciten en nuevas habilidades.

Simultáneamente, las iniciativas que ya se encuentran en curso de informatizar todo tipo de trámites con el recurso de las nuevas tecnologías, como está gestando el Ministerio de Industria y Comercio, permitirá que el Estado no se resienta de los recortes del personal, ya que una gran parte de los empleos actuales están dedicados a atender –y complicar– el sinnúmero de trámites administrativos que rigen en todos los órdenes de la Administración Central, Departamental y Municipal. Según el ingeniero Gerardo Blanco, de la UNA, el desarrollo y la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación están en condiciones de generar trabajo para 2 millones de paraguayos.