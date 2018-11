Acevedo: “PJC es un campo de guerra”

El legislador dijo que la ciudad norteña está dominada por el narcotráfico.

“Lastimosamente esto no para; a veces aparentemente se calma, pero no del todo; los ajustes de cuentas siempre están entre ellos. Es una guerra que nunca termina. Sabemos que Brasil no está pudiendo combatirlo y nosotros peor”, afirmó.

En otro momento mencionó que desde Brasil hay voluntad de enfrentarlos; sin embargo, pese a que el país está mejor preparado en materia de armas y tecnología hasta el momento no pudieron reducir el índice de criminalidad entre las facciones más poderosas, como el Comando Vermelho y Primer Comando Capital (PCC). Acevedo, años atrás, también fue blanco de atentado y vivió para contarlo.

Tráfico de drogas. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, dijo en el Palacio de López que todavía no pueden establecer quiénes son los responsables del crimen. “Es algo grave la muerte de cualquier persona”, indicó. Remarcó que Amambay es un centro en el cual se van produciendo enfrentamientos permanentes entre dos grupos brasileños que buscan hegemonía en el tráfico de drogas.

“No podemos saber si es una cuestión interna de un grupo o de grupo contra grupo”, señaló. Dijo que Laura Casuso era abogada de dos narcotraficantes confesos. “El trasfondo guarda relación evidentemente con el tráfico de drogas”, dijo.