Acevedo defiende intercambio de inteligencia

“Es poco serio (el reclamo de los opositores). No es motivo de juicio político. Además la gente se quebranta de que el FBI tendrá acá su oficina y probablemente va funcionar dentro de la embajada que es territorio norteamericano”, significó el secretario de Estado.

Acevedo acotó que hay trabajo sistemático con agencias de inteligencia de Brasil, con la Argentina, con Israel.

“Lo que pasa es que ahora se le da publicidad. Creo que los estados deben tener este tipo de intercambio. Ojalá nuestro servicio de inteligencia pueda tener también agentes en nuestras embajadas en el exterior”, significó.

Hace algunos días se mencionó que aparecerán más nombres de paraguayos complicados en el esquema y que Estados Unidos también oficializaría su decisión de suspender la visa para ingresar en su territorio, tal como ocurrió con el ex senador Óscar González Daher y el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Ambos son considerados como significativamente corruptos y no pueden ir a EEUU.

El ministro del Interior acotó que no sabe nada sobre el tema. “No se. algunos le preocupa eso”, respondió sobre el tema.