Academia estudiará acciones

La agresión promovida por Will Smith contra Chris Rock en la ceremonia de los premios Oscar generó una serie de reacciones, desde posturas opuestas que tomaban lado entre los protagonistas hasta dudas de si se trató de algo arreglado.

Minutos después, en su discurso de agradecimiento al recibir la estatuilla de Mejor actor, Will emitió un pedido de disculpas dirigido a los presentes y a la Academia, no así al agredido. Según medios estadounidenses, el hecho podía ser razón de una denuncia policial; sin embargo, Chris Rock había manifestado que no pensaba presentar cargos.