Su nieta desapareció el 15 de abril del 2020 y desde entonces no tiene ninguna información certera sobre su paradero. “La investigación de la Policía y la Fiscalía no avanza un centímetro hacia adelante", expresó en contacto con Monumental 1080 AM.

En ese sentido, lamentó que no "se le busca ni al ex vicepresidente de la República, Óscar Denis", secuestrado por el grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguay (EPP), en Concepción, "mucho menos buscarán a su pequeña nieta".

Pese al dolor de la situación, el abuelo cree que la niña ya se encuentra sin vida. “Se dijo que los mejores investigadores están detrás de la causa, pero nada se sabe, imagínense cómo serían los peores", expresó frustrado.

La pequeña de 7 años desapareció en extrañas circunstancias y por semanas se realizaron masivas búsquedas y rastrillajes en la propiedad donde vivía y hasta se hallaron rastros de sangre humana.

Sin embargo, los investigadores no pudieron cotejar si pertenecen o no a la niña porque la madre se negó a ser sometida a la prueba de ADN.

La niña fue vista por última vez cuando estaba jugando con unas cabras en la vivienda de su padrastro. Los investigadores no tienen pistas certeras sobre su paradero.

Los nombres de la niña y de su abuelo se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas de hechos punibles.