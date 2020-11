El abuelo de la niña alegó este jueves que su hija, que es la madre de la menor, sabe lo que sucedió con su nieta, pero no habla con los investigadores porque está sometida.

“Lastimosamente a mi hija la sometieron y la tienen de esta forma, pero no creo que soporte por mucho tiempo la presión. Ojalá que mi hija se despierte y diga lo que sabe a la Justicia”, expresó el hombre en entrevista con radio Monumental 1080 AM.

El padre de la mujer cree que los abogados de su hija y otras personas involucradas en la desaparición tendrían que ver con el sometimiento.

Lea más: Niña desaparecida: Fiscalía insta a brindar datos y garantiza confidencialidad

“Ella tiene que saber más, no puede ser que hasta ahí nomás. Todavía no se despierta para decir lo que sabe, pero esta es mi opinión o mi forma de pensar, capaz que no sea tan fácil. Lo que pasó puede tener una carga mayor”, señaló.

El hombre también insistió en que la prioridad de los familiares es encontrar a la niña, sea en el estado que fuera. Para el familiar de la desaparecida, no puede ser que la situación no tenga una respuesta.

“Cualquier cosa esperamos de resultado, para poder tranquilizarnos, acá hay una vida inocente y tenemos que saber lo que pasó y alguien tiene que ser responsable”, mencionó.

Finalmente, el abuelo refirió que tanto para los investigadores como para los familiares, el principal sospechoso de la desaparición de la niña es el padrastro, quien se encuentra en reclusión preventiva por el caso.

El caso

La niña desapareció el 15 de abril pasado en la quinta de su padrastro, ubicada en la ciudad de Emboscada, Departamento de Cordillera.

Su madre y su padrastro fueron imputados en un primer momento por violación del deber del cuidado y abandono. Posteriormente, la Fiscalía amplió la imputación contra el hombre por pornografía infantil.

Nota relacionada: Padrastro de niña desaparecida en Emboscada fue imputado por desacato

El lunes pasado, el Ministerio Público amplió la imputación contra la madre de la menor por desacato, ya que también se negó a someterse al estudio de ADN.

El padrastro también fue imputado por desacato este miércoles ante su negativa para someterse al estudio de sangre y las pruebas toxicológicas.

Los nombres de la niña, de su madre y del padrastro se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a menores en condición de víctimas o victimarios.