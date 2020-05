Abuelo de Juliette revela que recibió advertencia sobre grupo de alemanes

“Cuando se hizo un allanamiento en una de las propiedades, el encargado nos quiso echar y alguien de mi familia le dijo que nosotros no íbamos a salir de ahí, porque la hora del allanamiento era hasta la tarde y como no le entendíamos bien, le llamó a un traductor. Ahí fue que esta persona nos dijo que no sabemos contra quién estamos batallando, porque este es un grupo poderoso que maneja muchísima plata y es una red internacional. Yo no sé qué de cierto hay en eso, pero eso nos dijo el muchacho”, dijo.

El abuelo de Juliette comentó esto durante una entrevista en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, y aclaró que más bien fue como un aviso para que la familia se cuide.

“En esa ocasión yo le dije que nosotros no batallamos contra nadie, no tenemos problema con nadie. Ellos pueden hacer lo que quieran, nosotros solamente queremos encontrar a la criatura”, recordó.

Don Rufino pidió a los investigadores que ubiquen a esta persona para conseguir más datos sobre el caso, ya que la familia solo vio a esta persona en esa ocasión.

Desaparición de Juliette

La pequeña Juliette se encuentra desaparecida desde el 15 de abril. Fue vista por última vez en su vivienda en la ciudad de Emboscada, donde residía con su madre Lilian María Zapata y su padrastro, de nombre Reiner Oberüber, de 56 años.

La Fiscalía y la Policía Nacional ya realizaron intensas búsquedas en el predio en el que residía, como también en viviendas aledañas, pero hasta ahora sin resultado positivo.

El padrastro y la mamá fueron imputados por violación del deber del cuidado y abandono y guardan prisión preventiva.

El abuelo y padre de la mamá de Juliette refirió nuevamente que existen fuertes sospechas hacia la pareja de su hija, debido a que el hombre habría manipulado a la mujer para no hacer la denuncia inmediata cuando se produjo la desaparición.

"La verdad que aumentan las dudas sobre el señor Reiner y creemos que él sabe un poco más", sostuvo.

Finalmente, don Rufino pidió nuevamente a la ciudadanía información acerca de su nieta y apeló a que si alguna persona tiene a Juliette, la deje libre para que ella pueda volver con sus familiares.

"Pido que nos devuelvan a la criatura, que llame a la comisaría y que se ponga en nuestra situación. Nuestra idea es encontrarla con vida, no queremos en otra forma", concluyó.