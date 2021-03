Abuela que recorrió tres hospitales para ser tratada superó el Covid-19

Lea más: Abuela de Bahía Negra sufre por la desidia del Estado para llegar a un hospital

Posteriormente, tuvo que ser trasladada nuevamente hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) de Concepción, donde sí contaban con la Unidad de Terapia Intensiva en caso de ser necesaria.

La abuela fue dada de alta este miércoles y recibida por sus familiares con carteles de bienvenida en su casa, informó el corresponsal de la zona Alcides Manena.

La abuela fue recibida en su casa con carteles de bienvenida tras superar el coronavirus.

Por recomendaciones médicas, la mujer no podía ser trasladada por avioneta y se había optado por una lancha. El viaje, de al menos tres horas, se realizó bajo un asfixiante calor.

Los familiares habían criticado duramente al Gobierno, debido a que no había caminos disponibles para el traslado por tierra

“No hay camino para acceder directamente hasta ahí, no hay ambulancia, no hay medios. No hay nada. Esto no es lo que te mereces, abuela, vos ni nadie de Bahía Negra. Viviendo en la desidia de este sistema corrupto y nefasto”, había manifestado la nieta.