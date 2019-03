"El hecho de abortar es señal de que todo el sistema de salud falla. Significa que no tenemos anticonceptivos disponibles, que la chica no tiene conocimiento sobre su sexualidad, y al no estar preparada para un bebé, el aborto es su último recurso", expuso Kanem en el marco de la II Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre cooperación Sur-Sur (PABA + 40).