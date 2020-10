Abogan por voluntad política para regularizar la tenencia de la tierra

La interina del Indert confirmó que la institución ahora a su cargo no inició ninguna acción para recuperar tierras a partir del Informe de la Comisión Verdad y Justicia sobre la adjudicación de las tierras malhabidas emitido en el 2008. “No se iniciaron acciones judiciales para recuperar las tierras para revertir al patrimonio del Indert. Son situaciones que se dieron anteriormente y debemos analizar caso por caso, de modo a poder identificar todas esas tierras, siempre y cuando el Poder Judicial se ponga las pilas y nos apoyen en ese trabajo. Mi idea es formar un equipo jurídico para recabar toda esa información. Es un trabajo demasiado grande que no vamos a poder solo como Indert”, expresó.

Pacto. En ese sentido, González dijo que se necesita voluntad política. “Tenemos esa decisión de iniciar el proceso de recuperación de tierras. Necesitamos regularizar todos los datos. Tenemos que revisar título por título. Es difícil si no hay un acompañamiento de parlamentarios y la clase política y que la reforma agraria sea el compromiso que asumamos todos y no solo el Indert. Esto es un problema social. Muchas veces los campesinos no creen en las instituciones porque no se resuelve; necesitamos de todos”, sostuvo.

Precisamente, el senador por Patria Querida, Fidel Zavala, afirmó que los responsables de las malas adjudicaciones de tierras son los gobiernos sucesivos desde su primera creación, pasando por los estatutos agrarios. “Los responsables fueron los gobiernos sucesivos. Si el informe de Verdad y Justicia es soberano comencemos a analizar. Para qué metemos los gremios, los responsables son el Estado, los 3 poderes. Hay un tema legal y de fondo; acá el discurso es lo que me preocupa. Cuando ese discurso lleva a la violencia y el Paraguay de hoy no es igual al de antes”, sostuvo.

A su turno, el senador por el Frente Guasu, Hugo Richer, se lanzó contra los gremios de productores y dijo que los mismos también son culpables de la mala adjudicación de tierras. “Es importante reconocer las cosas. No solamente el oficialismo Colorado fue culpable, sino también los gremios como la ARP que tuvieron un silencio cómplice. Estamos hablando de tierras mal adjudicadas irregularmente. Se otorgaron más de lo que la ley permite en cuanto a cantidad de tierras. Eso también se contempló en el informe de Verdad y Justicia. El sistema político es el problema y la mafia del Indert opera en razón a los intereses de ese sistema político”, expresó.

Felino Amarilla dijo a su vez que no existió un trabajo de investigación luego del informe de la Comisión Verdad y Justicia y responsabilizó de ello al gobierno de Lugo.