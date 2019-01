Abogados de McLeod buscaron intimidar a Carolina Llanes

Bernardo Villalba y Cristian Cabral, abogados de la dirigente colorada esteña Sandra McLeod, acompañados de la escribana Estela Fornerón, intentaron intimar ayer a la interventora Carolina Llanes, pero no fueron recibidos y les hizo saber, a través de Fátima Portillo, del equipo interventor, que no iba a firmar ningún acta.

La intención era que afirme o se retracte sobre si las personas cuyos contratos no fueron renovados eran planilleros. “No tiene respuesta. Sabe que está mintiendo cuando dice que hay planilleros, entonces no quiere dejar otra prueba más a través de escritura pública de su ilícito actual. Esto es una confirmación categórica, contundente, de que ella no responde”, señaló el abogado Bernardo Villalba.

No hay lista. El letrado insistió en que la interventora no tiene la lista de planilleros y que está en una campaña “mediática difamatoria, a los efectos de justificar el dictamen que ya tiene todo pre hecho y que trajo bajo el brazo para firmar al final de esta intervención”.

El profesional aseguró que la actitud de la interventora es para evitar una denuncia en su contra. “Se le tiene que preguntar quiénes son los planilleros y con eso las personas afectadas van a adquirir el derecho de querellarle por difamación, calumnia e injuria, porque está atentando con el buen nombre de las personas, acusando de esta manera. Dice que hay planilleros de manera general. Entonces lo que no quiere es identificar de manera a evadir de las acciones penales”, afirmó.

Al respecto, la interventora Carolina Llanes dijo que no recibió a la escribana. “Vino con la intención de intimarme para hacer decir o desdecir lo que he manifestado a través de los medios, no sé en relación a qué realmente, pero fue todo muy desordenado, desorganizado, mezclan los temas. No les he recibido. La encargada del área de secretaria general salió a preguntar cuál es su intención y se fueron”, indicó.