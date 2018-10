Abogados denuncian ante el JEM a fiscales que investigan a Quintana

“Consideramos que no se están respetando las garantías constitucionales del diputado Ulises Quintana. La Constitución Nacional, en su Artículo 191, establece que él no puede ser privado de su libertad si no es descubierto en flagrancia y de ser así debe guardar arresto domiciliario. Él goza de investidura y no debe estar privado de su libertad”, aseguró.

La representante de la Orden de Abogados de Alto Paraná adelantó que, eventualmente, se ampliará la denuncia al juez Rubén Ayala Brun, quien dispuso que el diputado con permiso guarde prisión preventiva en la prisión militar de Viñas Cué.

Quintana fue imputado por la fiscala Lorena Ledesma por los supuestos hechos punibles de tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencia, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por sus vínculos con el supuesto narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho.

La Fiscalía alude que el rol principal del legislador dentro de la organización delictiva fue impedir que las autoridades de seguridad intervengan en las actividades ilícitas.

El parlamentario había reconocido haber recibido apoyo logístico de Cucho durante su campaña electoral. No obstante, aseguró desconocer las actividades ilícitas del empresario.

A pedido del mismo Ulises Quintana (ANR), la Cámara de Diputados aprobó su desafuero para que sea sometido a la Justicia.