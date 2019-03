Abogado de Zacarías Irún dice que no deben tolerarse actos irregulares

“Los jueces son los que deben ser imparciales, y los fiscales parte del proceso, lo que no debería de tolerarse es que se realicé los actos de maneras irregulares. Esperando 2 o 3 años de que la Justicia reaccione”, empezó diciendo el profesional del Derecho.

Además mencionó que los fiscales Josefina Aghemo y René Fernández incurren en actuaciones irregulares.

“Los fiscales se pasan haciendo irregularidades, y eso no vamos a permitir, además no creo que se sientan satisfechos de contener una situación irregular”, resaltó el letrado a través de la 970 AM.

Asimismo refirió que se encuentra manejando a personas con intereses propios.

“Nosotros queremos que se investigue la causa penal, pero en forma regular y que nos provean la información correspondiente sobre el proceso”, añadió Preda.

Finalmente dijo que van a poner a conocimiento de la Cámara Alta sobre las supuestas irregularidades.

Cabe destacar que el defensor, tras darse a conocer la imputación en contra del parlamentario por lesión de confianza, criticó la falta de fundamentos del mismo y cuestionó que el Ministerio Público haya imputado con base en la declaración de una persona involucrada en el hecho.