Abogado de Tabesa niega inconsistencia de facturas

A través de la Radio Monumental 1080 AM, Pedro Ovelar, abogado de la empresa Tabacalera del Este Sociedad Anónima (Tabesa), negó que la factura señalada por Aduanas y vinculada al avión iraní tenga inconsistencias. Acusó al Poder Ejecutivo de manipular a las instituciones para atacar al ex presidente Horacio Cartes, y dejarlo como el responsable de un hecho grave de lavado de dinero.

“Esa factura no tiene ninguna incidencia impositiva y fue rectificada... No se llegó a cometer nada ilícito, no hay producción de documentos no auténticos, no hay evasión de impuestos... Es un ataque del Gobierno contra el adversario político. El Gobierno trae a instituciones incompetentes para anunciar con bombos y platillos lo que ellos no tienen certeza de lo que es”, manifestó.