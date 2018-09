Abogado sostiene que su defendido no abusó de niña de 13 años

El abogado Roque Orrego indicó que su defendido se encontraba cocinando y, después de cenar, fue hasta su habitación, por lo que sostiene que el joven no tuvo participación en la supuesta violación de la niña de 13 años en el interior del Arsenal de la Marina de la Armada Paraguaya .

“Él (Miguel Ángel Vargas Giménez) está dispuesto a colaborar con la investigación de lo ocurrido", puntualizó. Consideró el hecho como grave y sostuvo que debe ser dilucidado.

Agregó que confía en el trabajo de investigación del Ministerio Público; no obstante, reconoció que su cliente incurrió en una falta al no denunciar lo que estaba pasando.

"Lo que no tuvo en cuenta mi defendido es que la chica era menor de edad, pero igual incurrió en una falta militar al no denunciar lo que estaba ocurriendo, que es totalmente irregular y grave al tratarse de un cuartel”, dijo en comunicación con la 780 AM.

Por último, Orrego solicitó que se delimiten las responsabilidades de su cliente en el hecho.

Miguel Ángel Vargas Giménez escribió una carta desde la prisión, en donde afirma que no violó a la menor.

"No soy un monstruo que violé a una menor de 13 años. Soy un joven de 19 años que lamenta mucho lo que pasó", refiere parte del texto que escribió este miércoles, dirigido la opinión pública.

Militares involucrados

En principio, se involucró a 25 militares de la Armada Paraguaya en el caso, pero, por el momento, la Fiscalía imputó a 13 de ellos por abuso sexual en niños, coacción sexual y pornografía infantil, porque incluso habrían filmado el hecho.

Los uniformados fueron identificados como Heriberto Chávez Vázquez, Rafael Martínez Brítez, Cristian Asunción Saucedo, Édgar Coronel de León, Ronaldo Arrúa Gómez, José María Cáceres Tintel, Héctor Morel Benítez, Jonathan Valenzuela Ramos, José Ferreira Méndez, Miguel Ángel Vargas Giménez, Marcos Delfino Figueredo, Carlos Machuca y Ángel Insaurralde Benítez.

Valenzuela y Figueredo también son investigados por pornografía infantil, ya que son sospechosos de haber grabado la violación.

Prisión para los 13

Todos ellos guardan reclusión en la prisión militar de Viñas Cué por unos 15 días. El juez interino José Delmás decretó la prisión preventiva de los 13 militares de la Armada Paraguaya.

De acuerdo con el Ministerio Público, la víctima habría sido engañada y manipulada a través de mensajes de textos para ir hasta la Armada Paraguaya, donde fue abusada por varios uniformados.

El caso

La niña de 13 años estuvo desaparecida alrededor de 24 horas. La adolescente había desaparecido de su vivienda el pasado 6 de agosto; al día siguiente, la joven volvió a su vivienda y, varios días después, contó lo sucedido a su madre, quien denunció el caso ante la Fiscalía.

Luego de darse a conocer el caso, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, nombró al vicealmirante Bienvenido Arévalos como comandante interino de la Armada Paraguaya

El nombre de la niña se omite en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima.