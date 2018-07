Abogado señala que hubo dos errores graves

En el caso de la matanza de Curuguaty hubo dos errores graves de la Fiscalía: no cuidar la escena del crimen, y no investigar la muerte de los campesinos, opinó ayer el abogado José Casañas Levi.

Afirmó que, en primer lugar, lo que se hizo mal fue que no se protegió el lugar del crimen, con lo que se perdieron evidencias importantes. Esto hizo que, al construir el caso, el Ministerio Público no pueda sostener la teoría sobre los hechos.

Argumentó que no se podían vincular a los autores con las muertes. Es que se quiso probar un caso como tentativa, pero como había muertos era imposible.

Casañas señaló que después del día del hecho hubo gente recorriendo el lugar, hubo personas recogiendo evidencias de la escena del crimen, que luego se perdieron. Eso hizo que desde el comienzo todo estuviera mal.

Acotó que, en segundo lugar, otro error grave fue que no se hizo la investigación de la muerte de los campesinos. “El hecho es uno solo, no varios, ese día ocurrió un tiroteo y murieron varias personas”, remarcó.

Explicó que la Fiscalía debía investigar por qué murió cada persona, y eso no fue realizado, lo que también considera fundamental en el caso Curuguaty.

Señaló que no entraba a discutir porqué no se hizo la investigación, ya que sería entrar al campo de la especulación de cada uno y no valía desvirtuar una opinión jurídica. No quiso meterse en lo que dijo la Fiscalía, porque no tenía información al respecto, conforme señaló el abogado.