Abogado reconoce que expulsión de Marcelo Piloto fue por seguridad nacional

El abogado mencionó, en entrevista con Monumental 1080 AM, que se enteró de la expulsión de su cliente a través de los medios de comunicación y afirmó que tal decisión lo tomó completamente por sorpresa. Comentó que no recibió ninguna notificación sobre la medida, ya que responde a una resolución administrativa y no procesal.

“La expulsión era una posibilidad, no esperábamos, pero ya se barajaba eso con Piloto”, señaló.

Más detalles: Marcelo Piloto es expulsado al Brasil tras asesinar a una joven en la Agrupación Especializada

Prieto refirió que ya no logró conversar con su cliente luego del suceso que protagonizó este sábado dentro de la Agrupación Especializada, donde asesinó a una joven identificada como Lidia Meza Burgos; pero, comentó que sí estuvo en horas de la mañana en la sede policial acompañando una entrevista realizada por el periodista del New York Times Ernesto Londoño.

“Ya no hablé con él después del asesinato del Lidia, yo fui hasta allá por la tarde, pero no me permitieron el ingreso. Ayer no me fui porque estuve con mi familia y pensaba hacerlo hoy, pero él ya fue trasladado”, dijo.

Lea más: Marcelo Piloto mata a una mujer en la Agrupación Especializada

Complicidad en el asesinato

Consultado sobre alguna presunta complicidad en el asesinato, el letrado negó tal suposición y argumentó que es imposible que él pueda consentir o apenas pensar ese tipo de hechos como una alternativa jurídica para mantener a Piloto en el país. Aseguró que no conocía a la mujer que fue víctima de su cliente.

No obstante, Prieto admitió que su defendido le insistía en presentar recursos legales para mantener su proceso en el Paraguay y evitar su extradición al Brasil.

Asimismo, negó que haya proporcionado dinero o algún teléfono celular al supuesto cabecilla del Comando Vermelho, para que este pueda mantener comunicación con otras personas.

“Yo no me presto a ese tipo de situaciones, y no lo haría a esta altura. Siempre me he ceñido a lo profesional”, justificó.

Finalmente, el abogado fue consultado sobre su defensa a Piloto y cómo se sentía al estar involucrado en un proceso a un narcotraficante.

Tras un largo suspiro, contestó que se encuentra con cierto temor luego de lo ocurrido con la abogada Laura Casuso, quien defendía al narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão y fue asesinada hace una semana por un presunto ajuste de cuentas entre narcotraficantes en Pedro Juan Caballero.

Nota relacionada: Presidente en ejercicio afirma que guerra entre narcos mató a Casuso

“Mi situación no es de la más feliz después de lo ocurrido con la doctora Casuso, pero yo tengo una regla y un principio. Este tipo de clientes saben que su situación es difícil a imposible, nunca es fácil. La única exigencia que se tiene es la rectitud y la honestidad. No prometas cosas que no vas a poder cumplir, y nunca le dijimos a Piloto que no iba a volver a Brasil”, concluyó.

Expulsión de Marcelo Piloto

Marcelo Piloto fue expulsado al Brasil este lunes a tempranas horas. El asesinato de la joven de 18 años hizo reaccionar a las autoridades y evidenciar que Paraguay no está preparado para albergar a un preso de alta peligrosidad.

Lea más: Así fue el operativo de expulsión de Marcelo Piloto

El hombre contaba con varios procesos en el país y se estaba tramitando su extradición; sin embargo, se cambió de postura al ver que la causa no se resolvía con celeridad.

Piloto está acusado en el Brasil por tráfico de drogas, robo, asalto a mano armada, homicidio, asociación criminal, entre otras causas Actualmente, cuenta con más de 20 órdenes de arresto.