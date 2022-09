Abogado niega vinculación de Cartes con el crimen organizado

“El informe es de una oficina de apoyo a los comités del Congreso y no es el Congreso en pleno que señala la información”, destacó y subrayó que Cartes es inocente de todo lo que se le acusa.

Calificó de incompetente al órgano que realizó el informe, ya que el Poder Judicial y la Fiscalía son los que deben investigar y “de ninguna manera una biblioteca que funciona en Congreso con fuentes como internet, medios de prensa y base de datos públicos”.

Sostuvo que el informe habla de Cartes, sobre su designación como significativamente corrupto que se dio en julio; de su elección en el 2013 como presidente de la República devolviendo el poder al Partido Colorado a pesar de los comentarios que había sobre supuestas vinculaciones con el tráfico de cigarrillos, lavado de dinero y otros tipo de ilícitos.

“La fuente de estas informaciones no son investigaciones, sino comentarios surgidos de medios de prensa y opiniones de personas enfrentadas al ex presidente”, resaltó.

Luego, el abogado continuó relatando que el informe habla también de que los diputados de HC ayudaron a Mario Abdo cuando se planteó el juicio político.

Ovelar se refirió al informe como un trabajo práctico escolar que se hizo a partir de informaciones en medios de comunicación para hacer aseveraciones o conclusiones.

“En ningún momento el informe refiere que el Congreso de Estados Unidos haya concluido o haya asentido como válido, como consecuencia de una investigación”, destacó.

Proceso. Ovelar también aseveró que el ex presidente no cuenta con procesos en la Justicia. “No existe ningún proceso y estamos en permanente contacto con los asesores en Estados Unidos”, dijo. Agregó que Cartes no tiene prohibiciones con respecto a sus actividades, salvo el hecho de que no puede ingresar a EEUU. “Fuera de eso, no hay nada más”, resaltó.



Es falso que el Congreso de EEUU vincula a Cartes en actividades criminales. La oficina funciona en una biblioteca.