Abogado de McLeod, molesto por no participar de reunión

El ex diputado cartista, Bernardo Villalba, uno de los representantes de la intendenta separada del cargo Sandra McLeod de Zacarías, expresó ayer su malestar por no poder participar de la reunión que mantuvo la interventora designada por el Poder Ejecutivo ante la Comuna, Carolina Llanes, con el contralor general de la República, Enrique García.

“Resulta que el jueves pasado cuando se estaba terminando el trabajo hemos acordado continuar hoy (ayer) a las 10.00 de la mañana. Nosotros no fuimos informados de esta reunión con el contralor y no nos permitieron pasar a esa reunión. Cómo nosotros vamos a confiar en la transparencia de su trabajo si no nos permiten participar”, cuestionó Villalba.

Al respecto, Llanes dijo que la participación de los representantes de McLeod no correspondía por tratarse de una reunión de carácter privado. “Es una reunión privada de presentación de la Contraloría ante la intervención, con todos los directores y las personas encargadas de cumplir con el mandato constitucional. No hemos creído necesario abrir las puertas a todos, sino que en esta conferencia de prensa explicarle todo lo que hablamos y tratamos. Ellos están convocados a controlar todas las tareas realizadas en la intervención”.