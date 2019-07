El representante legal brindó sus declaraciones, en comunicación con Monumental 1080 AM, a raíz de que el Ministerio Público considera que el fallo de la magistrada se emitió sin argumentos objetivos, bajo irregularidades y permite la obstrucción de la investigación fiscal por parte del diputado Ulises Quintana.

Al respecto, Latorre exigió a los fiscales que investigan el caso la presentación de las pruebas contra su defendido, porque afirma que no se encuentran en la carpeta fiscal.

“Si tienen pruebas que las presenten, eso es lo que exijo. Si tienen pruebas de que Ulises Quintana está vinculado al narcotráfico, que presenten las evidencias y después yo me retiro de este caso, porque en mi trayectoria no van a encontrar jamás que he defendido a un narcotraficante”, expresó.

Por otra parte, el abogado dijo que está sorprendido porque la Fiscalía “gasta su fuerza” para tratar de demostrar algo que está basado en meras sospechas contra Quintana y que, por ello, no se lo puede mantener en prisión.

“Lo que hizo la jueza es describir la situación calamitosa en la que se encuentra la gente que llega a prisión preventiva, y esto es un problema que afecta a miles de personas, no solo a Ulises Quintana”, señaló.

Ulises Quintana obtuvo un permiso especial por parte de la Cámara de Diputados para ausentarse mientras se somete al proceso judicial por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y con Reinaldo Cucho Cabaña. Su banca fue asumida por la colorada Rocío Abed de Zacarías.

En ese sentido, Latorre reiteró que el legislador de Colorado Añetete aseguró que este puede reasumir su banca y reintegrarse al pleno de Diputados para la sesión de este miércoles.

La jueza Magdalena Narváez otorgó, este lunes, la libertad a Quintana, quien estaba recluido hace 10 meses en la prisión de Viñas Cué, cumpliendo prisión preventiva.

El legislador fue imputado por los supuestos hechos punibles de tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Para la magistrada, no existe peligro de fuga ni obstrucción a la Justicia en el marco de la causa en la cual está sometido. Por ello, resolvió dejarlo en libertad.