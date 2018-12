Abogado denuncia persecución del Jurado de Enjuiciamiento

“Nunca me notificaron me enteré por la publicación del diario Última Hora que me habían impuesto una sanción, no me dieron la posibilidad de defenderme violaron todos mis derechos”, explicó el profesional del Derecho.

Además resaltó que se trata de una persecución sistemática contra su persona por parte del presidente saliente del JEM, Cristian Kriskovich, esto teniendo en cuenta que había denunciado a varios camaristas y fiscales por supuestos hechos de mal desempeño en sus funciones.

Incluso el letrado comentó que había sido amedrentado tras denunciar también sobre la incautación de 420 kilogramos de cocaína en un campo de la Gobernación en Ybycuí.

“Denuncié casos de asesinatos, violaciones, abigeos, drogas, protección a delincuentes, sin embargo yo soy el sancionado”, acotó.

Finalmente mencionó que va a presentar una denuncia contra Kriscovich por supuesto mal desempeño de funciones, y prevaricato, entre otros delitos.