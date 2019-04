Abogado denuncia chicanas judiciales en caso Quintana

El caso de la muerte de Rodrigo Quintana no avanzó en dos años debido a varios factores, señaló el abogado de la querella, Guillermo Duarte, quien acompaña en el proceso a la familia Quintana. Uno de ellos es que la Fiscalía no admitió el cruce de llamadas que para ellos es fundamental en vistas de que se podría dilucidar quién dio la orden. Además, la ex pareja de Rodrigo Quintana, Leticia Redes, supuestamente colabora con la defensa de los policías que fueron responsables del asesinato.