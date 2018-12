Abogado del ex presidente celebra la resolución

Ariel Martínez, abogado del ex presidente Horacio Cartes, manifestó su satisfacción por la decisión del juez penal de garantías Alcides Corbeta.

“Celebramos la decisión del juez de no prestarse al disparate planteado por la Comisión Bicameral, de querer conducir por la fuerza pública a un senador electo y proclamado”, sostuvo el letrado a la 970.

Alegó que por lo menos “aún hay jueces valientes y la Justicia funciona en el país. El Poder Judicial se puso los pantalones largos y frenó el intento desquiciado”, dijo.

El ex ministro del Interior del gobierno anterior alegó que la comisión presidida por Rodolfo Friedmann solo está para “hacer show”.

Denunció que la CBI se aparta de su objetivo que es buscar la verdad en torno a la figura del empresario prófugo Darío Messer, imputado en nuestro país por lavado de dinero y asociación criminal.

Alegó que el juez Corbeta marca los límites a la comisión que “está totalmente desnaturalizada”.

“Afortunadamente (Corbeta) no se presta a los mamotretos con los cuales solo se busca molestar y acosar” al ex presidente por cuestiones que tienen que ver con la interna del Partido Colorado, remarcó Martínez.

Recordó que Friedmann es parte del equipo del presidente Mario Abdo Benítez, hoy enfrentado a Cartes.

Martínez señaló que el magistrado dejó en claro que no puede convocar al ex gobernante, porque es facultad exclusiva de la Comisión Bicameral y que esta debe evaluar si es justificada o no su posible ausencia. Sin embargo, al respecto el abogado indicó que Cartes se pone a disposición a declarar por escrito. Dijo que en los siguientes tres días hábiles tras recibir la notificación del fallo emitido, solicitarán una aclaratoria.