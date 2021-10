Abogado cuestiona las presiones a la Justicia por conflicto de tierras

“El problema se da cuando ese órgano se utiliza de manera inapropiada buscando justamente cuestiones que están fuera de lo que la ley ampara. Nuestro juicio es de sencillo cumplimiento, de hacer escritura pública que lleva más de 10 años y que afecta en lo que tiene que ser la justicia pronta y barata. En este caso no fue pronta y tampoco barata”, indicó.

“Ahora con la sentencia de los camaristas a favor del grupo Cusabo, la Secta Moon plantea un recurso de inconstitucionalidad que está basado en resoluciones que tengan argumentos que vayan en contra de la Constitución, no así como una tercera instancia, lo resuelto por una primera instancia o por una cámara ya está solucionado, es un cosa firme y ejecutoriada, no hay más proceso civil sobre tema”, agregó.

REVISIÓN DEL FALLO. Ahora la instancia de la Corte debe revisar si el fallo que se dictó tiene algún vicio en la constitucionalidad, que es algo que no tiene, según el letrado. Refirió que no le consta que haya influencias durante el proceso judicial para que la secta salga favorecida, pero, “sí hubo mucha presión, que es lo que percibió ya que hubo una jueza que fue enjuiciada ante el JEM e incluso ante la Fiscalía con el invento de prevaricato, que tal cosa no existe”.

La Corte Suprema debe tomar la decisión de dar lugar al pedido de la otra parte, que es la inconstitucionalidad, y por parte de los demandantes (Cusabo) esperan que se rechace in límine para que se ponga punto final al caso.

Tierras. Sobre las tierras que la secta adquirió en Puerto Casado, donde actualmente se realiza una negociación de entrega de propiedad bajo una donación a los pobladores, el abogado Sarubbi menciona que los lugareños no deben prestarse a un engaño, ya que no se puede dar nada si ellos no son los dueños reales, que es Cusabo, lo que están haciendo es tomar una decisión unilateral.

“Tenemos noticia de que un grupo de representantes legales de la contraparte se reúne con el grupo de izquierda del Parlamento, el ex presidente Fernando Lugo y Sixto Pereira y otros representantes, no se para qué se reúnen para hacer promesas, y no tienen por qué ir a pedir absolutamente nada en la Corte Suprema de Justicia, no les compete, se exponen a proceso de pérdida de investidura por tráfico de influencias”, remarcó.