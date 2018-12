Horacio Cartes, ex presidente de la República, no se presentó a la primera convocatoria para declarar sobre el caso Messer

El ex presidente de la República, Horacio Cartes, no se presentó el viernes pasado a declarar ante la Comisión Bicameral de Investigación sobre el caso de lavado de dinero que involucra al empresario brasileño Dario Messer. No obstante, dijo que responderá por escrito.