Abogado confirma que cuentas de Tabesa en BNF fueron cerradas y trata a Marito de cínico

Pedro Ovelar, abogado del ex mandatario y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, habló este martes a través de Monumental 1080 AM, después de que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez , haya ironizado con que un sector “está enojado” con el Banco Nacional de Fomento (BNF) porque cortaron las cuentas con una empresa investigada por posibles vínculos con el "terrorismo y el lavado de dinero".

En ese sentido, el profesional del Derecho confirmó que las cuentas de la Tabacalera del Este (Tabesa), propiedad de Cartes, fueron bloqueadas en el BNF y alegó que se trataría de una persecución política por parte del sector del oficialismo contra Honor Colorado. Por ello, calificó a Mario Abdo Benítez de "cínico".

“Esto es absoluto cinismo. Eso es lo que es, las declaraciones del presidente hoy son un cinismo descarado. Nunca utilicé estos términos, porque me toca solamente defender posiciones jurídicas, pero realmente no he visto en las últimas décadas una persecución tan grave como la que está ocurriendo ahora contra un contrincante político”, expresó Ovelar.

El abogado también dijo que días pasados, al recibir la notificación, ya solicitaron una reconsideración al Banco Nacional de Fomento, pero que están conscientes de que la respuesta será negativa. Por ello, adelantó que analizan presentar una denuncia por los daños y perjuicios ocasionados a Tabesa con la medida.

En ese sentido, cuestionó la forma en que se dio a conocer la información públicamente, debido a que se violó "el secreto bancario" y recordó que el artículo 2 de la Ley 5800, que crea el Banco Nacional de Fomento, habla de la autonomía de la banca matriz.

"Después del exabrupto del presidente (Mario Abdo) se habrán dado cuenta de quién me dijo o cómo yo supe, porque yo creo que después se habrán dado cuenta de sus dichos, pero es grave. A partir de este tipo de conductas vienen días muy negros para el Paraguay. Esto es terrorismo de Estado, terrorismo financiero", enfatizó el abogado.

Asimismo, reclamó la forma en que se procedió a bloquear las cuentas de Tabesa, ya que generalmente cuando el banco recibe información negativa sobre un cliente, debe pedirle explicaciones sobre lo que está ocurriendo y después se debe proceder al bloqueo.

"Pero acá hubo ausencia total de comunicación de parte del banco, directamente pasaron a cerrar la cuenta. Evidentemente, es toda una persecución política", aseveró nuevamente el profesional del derecho.

Ovelar relató que el 8 de junio Tabesa recibió la comunicación de que las cuentas que tenía en dólares y en guaraníes en el BNF serían cerradas, debido a que fue una decisión de la Dirección de Lavado de Dinero, dependiente de la entidad bancaria.

En ese momento, la tabacalera recibió un plazo de 30 días para extraer todo el dinero de dichas cuentas y realizar la devolución de las chequeras que tenía en su poder, por lo que el plazo se vencería este viernes 8 de julio.

No obstante, Pedro Ovelar aclaró que Tabesa puede seguir realizando transferencias internacionales, ya que solo se clausuraron sus cuentas en el Banco Nacional de Fomento (BNF) y no así en otras entidades bancarias y financieras.

Durante un acto oficial este martes, en San Ignacio, del Departamento de Misiones, el presidente Mario Abdo Benítez habló sobre el enojo de un sector por las medidas asumidas por el Banco Nacional de Fomento. Si bien, en ningún momento hizo alusión a la denominación de la firma, felicitó a la banca pública por la medida que tomó.