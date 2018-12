Abogada de OGD dice que informe de Seprelad tiene datos erróneos

La abogada Sara Parquet, representante legal del ex senador colorado Óscar González Daher, detenido en la Agrupación Especializada con prisión preventiva por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa, manifestó que los informes de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad) no puede ser prueba para imputar al dirigente luqueño.

“Nuestros técnicos contables y financieros han comprobado que lo que la Seprelad hizo en aquel informe es sumar todas las operaciones que ingresaban al banco, ya sean transferencias, cheques cobrados, cheques no cobrados, intereses de CDA, capitales de CDA, todo, hicieron una mezcla, y al final terminan diciendo que no están justificados, entonces, el trabajo de la Seprelad no es serio, no puede tomarse para fundamento para una imputación, puede ser una guía, pero nunca como fundamento y copiando y pegando un trabajo que tiene errores, por no decir horrores”, reclamó.

Copia. La representante legal de OGD sostiene que el fiscal Fernández simplemente copió el informe para realizar su imputación, y que no tiene pruebas reales.

“Nosotros desde el inicio hemos dicho que esta imputación no tenía fundamentos, que simplemente se había copiado un informe de la Seprelad que se había hecho sin las comprobaciones de los números que ahí se mencionan. Por esos motivos nosotros pedimos la revisión con elementos nuevos que ayer (el viernes) lo hemos expuesto en la audiencia”, expresó la abogada.

Prisión. Parquet dijo que la solicitud de prisión domiciliaria es porque el caso no reúne los requisitos para que el ex senador esté con prisión preventiva, según el Código Procesal Penal.

“Lo que nosotros consideramos es que él tiene que estar fuera de la cárcel, porque no se reúnen los requisitos para que esté en prisión preventiva. El fiscal René Fernández imputó de manera apresurada y nosotros hemos expuesto en la audiencia de revisión los elementos nuevos que él (el fiscal) no consideró. No se trata de que él (OGD) quiera pasar la Navidad en su casa, acá hay una cuestión fundamental, que es que se debe respetar el debido proceso”, dijo.

Dijo que van a apelar a la Corte y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones al debido proceso.

Sin prisión domiciliaria

El juez Penal de Garantías Humberto Otazú rechazó el viernes pasado el pedido de prisión domiciliaria realizado por el ex senador Óscar González Daher. El pedido fue presentado por la abogada Cecilia Pérez, quien argumentó inconsistencias contables en el acta de imputación e informes, a lo que la Fiscalía respondió que esos puntos se están indagando. El magistrado señaló que el Código Procesal Penal prohíbe otorgar medidas alternativas en los casos que son considerados como crímenes.