Abogada de indígenas presentará demanda contra el Estado paraguayo

“Como nosotros no conocemos a los que nos detuvieron ilegalmente, vamos a pedir que se hagan las investigaciones, para después hacer oportunamente la demanda por la detención arbitraria, la reclusión ilegal y la tortura psicológica”, mencionó a Última Hora.

Montanía es asesora en la Comisión Permanente para la Participación Indígena en el Gobierno, dependiente del Indi, y tiene dos causas abiertas en su contra, por perturbación a la paz pública y resistencia.

Por la primera causa fue detenida el pasado jueves de forma arbitraria. Montanía relató que fue sacada de su vehículo por la fuerza y tras, supuestamente, haberse resistido, le abrieron la segunda causa. Al día siguiente, en horas de la tarde, obtuvo su libertad.

“Fue la primera vez que en 23 años de compromiso (con los indígenas) me ocurrió esto, no me pasó en ningún otro Gobierno, solo en este”, expuso todavía con algo de susto la abogada.

Elvira Montanía Momento de la aprehensión de la abogada Elvira Montanía. Gentileza

Indicó que durante su aprehensión fue trasladada de un lugar a otro. Primero fue llevada hasta la Sección de Robos y Hurtos de la Policía Nacional, luego a la Comisaría 17 Central, después a la Agrupación Especializada y, finalmente, volvió a la comisaría adonde fue trasladada inicialmente y donde tuvo conocimiento de que había una orden de prisión preventiva en su contra por seis meses.

Como hasta el momento no accedió a la carpeta fiscal de su detención, hoy reiteró el pedido al Ministerio Público para saber por qué fue detenida. Los fiscales intervinientes en el caso son Claudia Moris y Eugenio Ocampos Rodríguez.

Respecto a las movilizaciones de un grupo de indígenas en la capital, expresó que seguirá dando acompañamiento. Dijo que buscan hablar con el presidente Mario Abdo Benítez, para pedir la destitución de la titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Ana María Allen.

Denuncia contra efectivos policiales

El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, se constituyó en la Comisaría 17 Central el día que ocurrió la llamativa aprehensión de Elvira Montanía y presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra personas innominadas.

Tras la liberación de la abogada, mencionó a Última Hora que seguirán insistiendo al respecto. “Hasta que esta gente esté procesada, vamos a continuar”, señaló sobre los efectivos policiales que intervinieron en el hecho.

Cuestionó que no se hayan pronunciado en el caso instituciones como el Ministerio de la Mujer, el Colegio de Abogados del Paraguay y otros que defienden los derechos humanos.

Manifestación de indígenas La movilización de indígenas es para exigir la destitución de la titular del Indi. Daniel Duarte

Protesta indígena

Este martes se volvió a movilizar un grupo de indígenas, pero esta vez en medio de incidentes. La Policía intentó despejar la calle Presidente Franco, en la capital, lo que provocó un ambiente más tenso entre los manifestantes y los efectivos policiales.

Unas 200 familias indígenas de diferentes parcialidades de las regiones Occidental y Oriental se manifestaron también el mismo día que fue detenida Montanía, frente a la sede del Congreso Nacional.

En aquella ocasión, le pidieron al presidente del Senado, Silvio Ovelar, su intermediación en el diálogo que quieren mantener con el primer mandatario, para que destituya a la presidenta del Indi.

Para los indígenas, Ana María Allen no los representa. La medida de fuerza en su contra lleva ya varias semanas y continuará hasta tanto las autoridades escuchen sus reclamos, adelantaron los nativos.