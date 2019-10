Eran cerca de las 14.00 cuando la abogada llegó a la fundación Teletón, que está ubicada sobre la calle Cacique Lambaré. Como todavía faltaba una hora para su entrevista, decidió entrar en un callejón y estacionar cerca del segundo portón de la fundación, frente a un parque, según refirió.

Como es normal, quiso aprovechar el tiempo para realizar llamadas y "hacer hora" mientras continuaba en el vehículo. “Pasan algunos minutos y llega una patrullera con dos agentes policiales, uno de los oficiales, a los que no pude reconocer, automáticamente, me dice: su identificación”, contó.

Comentó que ante esta solicitud respondió: “¿Cuál es el inconveniente, cuál es la situación o infracción que amerite para que usted venga a pedir mi cédula o que me identifique?”. Von Leppel refirió que este comentario causó molestia en el oficial que, según la letrada, le dice: “No es necesario, usted está obligada a proveer su cédula”.

La abogada sostuvo que le reiteró que estacionarse, estar en su vehículo de propiedad privada, sin cometer ningún delito y no existiendo ningún impedimento para estar en el lugar no era motivo para considerarla como sospechosa.

Toda la discusión continuó en torno a que los policías suponían que era ella una delincuente, mientras que la letrada siguió sosteniendo que no tenía ninguna obligación de entregarle su documentación, cuando los agentes no habían justificado la razón del pedido.

“Solicité explicaciones de por qué motivo, o los indicios que ameriten una verificación de mi identidad. Yo saqué mi celular y empecé a filmar y ellos hicieron lo mismo. Luego, llaman al subjefe de la Comisaría 15 Metropolitana, Darío Ledesma; llega Ledesma, también superprepotente, y me pide de vuelta mi cédula”, relató.

Ordenaron su prisión

Esta vez, siempre de acuerdo con la versión de la jurista, el argumento fue que recibieron una llamada de que había un muchacho consumiendo marihuana en la plaza y que había un vehículo sospechoso.

“Le dije al subjefe que mi vehículo no es el único que está en esta cuadra –había otros siete vehículos–. En ese momento me dice que yo me resistía a dar mi cédula y que iba a dar parte al Ministerio Público. Llama a la Fiscalía y luego de un rato me dicen que el fiscal ordenó mi detención y que iba a venir un funcionaria para poder acompañarme”, comentó.

La profesional mencionó que hasta un punto el procedimiento policial irregular le era comprensible, pero que la Fiscalía ya debió poner límites. “Supuestamente, yo cometí el hecho punible de resistencia por no proveer mi cédula de identidad, cuando esto no configura ningún hecho punible”, explicó.

La abogada Sonia Von Leppel quedó libre cuando el fiscal Osvaldo Caballero la reconoció.

Por esta razón, llamó a la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), lugar donde trabaja, avisó de la situación, pidió a uno de sus colegas que la asistan y comunicó a Teletón que estaba detenida y por eso no iba a llegar a la reunión.

En medio de esta situación, se llama al fiscal adjunto Ricardo Merlo, quien avisó que el fiscal de turno Osvaldo Caballero Bracho iba a ir hasta el lugar del procedimiento.

Una vez constituido el representante del Ministerio Público, quien conocía a la abogada, levantó la medida y otorgó la libertad, sin haberle justificado por qué fue detenida ni puesta en libertad.

Pedirá un sumario

La abogada adelantó que realizará la denuncia y solicitará el sumario policial de los implicados en el procedimiento, además de analizar si el hecho configura privación ilegítima de libertad.

Von Leppel dijo que esta situación deja en evidencia la actuación arbitraria y dictatorial con que actúan los agentes de seguridad y que preocupa que la ciudadanía, que desconoce sus derechos, esté expuesta ante este tipo de “abusos frecuentes cometidos por agentes”.

“No es que porque yo sea policía y se me da la gana voy a pedir la cédula, y si no me da (el documento) la voy a detener por el hecho punible de resistencia, cuando ni siquiera el acto que querían llevar adelante es legal”, recalcó.

“No hay ninguna ley que me obligue a mí a proveer mi identificación. Acá lo grave es que estas arbitrariedades ocurren todos los días y que el Ministerio Público y el Poder Judicial legitiman, legalizan esto cuando formulan imputación a sabiendas que es ilegal”, reiteró.

Para fiscal fue un pequeño impase

El fiscal Osvaldo Caballero, de la Unidad 4 de Lambaré, no dio mucha importancia al hecho y mencionó a Última Hora que fue un "pequeño impase" que formará parte de su "anécdota en sus 13 años de fiscal"

"Según la Ley Orgánica 222, de la Policía Nacional, en caso de que una persona llame la atención o despierte sospecha puede solicitar la presentación de documentos de identificación personal cuando el caso lo requiera", indicó.

Para el representante del Ministerio Público, la Policía cumplía con su trabajo. "A mí mismo me hacen eso, me atajan, me piden mi cédula y les doy. Como no tengo nada me dejan seguir, es su trabajo de rutina", minimizó.

También se trató de dialogar con los agentes de la Comisaría 15 Metropolitana, pero no quisieron dar detalles de lo ocurrido vía telefónica.