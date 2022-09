Abogada amenazada prefiere no seguirle "el juego" a Miguel Godoy

En la víspera se dio a conocer graves amenazas de parte de Godoy contra la abogada Vargas, la senadora nacional Desirée Masi; el defensor adjunto del Pueblo, Rafael Ávila, así como contra las diputadas Kattya González, Celeste Amarilla y Rocío Vallejo.

La especialista en Derechos Humanos dijo que estaba en conocimiento de ello desde hace una semana, pero que prefirió no hacer ninguna denuncia al respecto. "Porque es como entrar en el juego que desvían la atención", dijo a Monumental 1080 AM.

"Es el estilo de este señor. Estos amedrentamientos los venía haciendo desde hace años, no me pareció adecuado llevar por esa vía, cuando lo que tenemos que hacer es centrarnos en su gestión. En mi caso, realicé una denuncia que hasta ahora no ha tenido imputación", subrayó.

La abogada insistió en que no le interesa "jugar esos juegos de amedrentamientos personales".

"Son sus códigos y códigos de matones, que no son mi estilo y tampoco creo que de las diputadas. En mi caso no le di la entidad, no somos el centro, sino que acá es una institución deteriorada que impunemente (Godoy) ha dañado en todos estos años", manifestó.

La diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), denunció ante la Cámara Baja las graves amenazas que recibieron ella y otras personas del defensor del Pueblo, Miguel Godoy, enfurecido por tener que afrontar un pedido de juicio político.

La encuentrista aseguró en otro momento que también recibió información fidedigna de que se realizaron averiguaciones sobre las características de sus vehículos y los de sus familiares, así como los de los demás firmantes del libelo acusatorio con la supuesta intención de implantarles droga.

Durante la denuncia ante el pleno, pidió a la Policía Nacional que realice las investigaciones para saber quiénes pidieron datos sobre sus vehículos y los de la abogada que denunció a Godoy, Diana Vargas.

Personal de la comisaría aledaña y de Antisecuestro acudió a la sede de la Cámara de Diputados para tomar nota de la denuncia hecha por la parlamentaria del PEN.

El defensor del Pueblo dijo al mismo medio, más temprano, que renunciaría en diciembre, dependiendo de lo que se resuelva sobre el pedido de juicio político en su contra.

Después de la denuncia de la diputada también presentó esta jornada una denuncia penal contra González y Celeste Amarilla, quien lo amenazó con "matarlo" si le hacía algo a su hija.