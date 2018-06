Abdón Saguier remarca que Notas Reversales son una trampa

“Desde el punto de vista jurídico, es una verdadera trampa, porque hay muchas contradicciones”, expresó el legislador a Monumental 1080 AM.

Pidió que el titular paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ángel Recalde, le acerque los documentos de deuda para comparar con los números que el legislador maneja.

El documento que cambia el Anexo C del Tratado fija la deuda de la EBY con el Tesoro argentino en USD 4.084 millones, al 2015. Además, se estableció un incremento del 20% en el pago por cesión de energía a favor de Paraguay y un abono por territorio inundado.

“Para nosotros, la deuda es de USD 1.000 millones, que es en concepto de compensación por territorios inundados. No tenemos más deudas”, argumentó.

Añadió que Paraguay no debe pagar más porque son ellos –los argentinos– los que deben al país.

Finalmente, el legislador liberal insistió en que el director de EBY le entregue los documentos sobre la deuda, de manera a que, si está equivocado, incluso pueda cambiar su postura.

"Me gustaría que me traiga los documentos de deuda, para que no sea todo bolaterapia", dijo.

La Cámara de Senadores aprobó este martes, en sesión extraordinaria, las Notas Reversales que modifican el Anexo C (bases financieras) y el Anexo A (Estatuto) del Tratado de Yacyretá.

Los documentos deben ser analizados por la Cámara de Diputados para su posterior sanción por el Congreso Nacional.

