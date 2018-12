Abdo y Temer firman acuerdo para construcción de dos puentes

Los proyectos serán financiados por la entidad binacional paraguayo-brasileña, según anunciaron autoridades del Gobierno.

La primera obra, sobre el río Paraná, conectará a la ciudad de Presidente Franco (Departamento de Alto Paraná) con la brasileña Puerto Meira. El objetivo es establecer una alternativa para la circulación que generan el comercio y el turismo, y descongestionar el tráfico de vehículos pesados sobre el Puente de la Amistad, principal corredor logístico socioeconómico entre ambos países.

Los argumentos para la ejecución de este plan de infraestructura se basan en la importancia de la ubicación estratégica de un segundo puente con el Brasil para el desarrollo de la región a través del comercio exportador e importador.

La licitación para los proyectos básico y ejecutivo de este puente ya había sido lanzada por el organismo competente en Brasil, pero la ejecución quedó paralizada por falta de financiación.

Esta firma de acuerdo se lleva a cabo 53 años después de la inauguración del Puente de la Amistad sobre el río Paraná, el único que une actualmente Paraguay y Brasil, el cual fue habilitado oficialmente en 1965.

La segunda obra será construida sobre el río Paraguay para enlazar la localidad de Carmelo Peralta (Departamento de Alto Paraguay) con Puerto Murtinho (Brasil).

El puente será clave para concretar el corredor bioceánico, según sostienen las autoridades. Esta obra tendrá acceso a los puertos del Atlántico y del Pacífico, lo que podría favorecer el desarrollo del Chaco.

El presidente de Brasil, Michel Temer, destacó la simpatía que mantiene con Marito y la importancia de emprender con Paraguay una obra de esta envergadura.

Recordó que se encuentra culminando su mandato (1 de enero), pero que igualmente reconoce la buena relación internacional “próspera” del Brasil con Paraguay y con los demás países del Mercosur.

Marito recordó inauguración de Itaipú con Stroessner

Abdo Benítez celebró la consolidación del entendimiento y agradeció a Temer por la “voluntad política” que permitió la firma del acuerdo, al que calificó de “histórico”.

Igualmente, un aspecto llamativo del discurso del presidente fue el relato de una “anécdota” sobre la inauguración de la represa de Itaipú.

“Voy a contar una anécdota que pensé mucho si iba a contar o no, porque muchas veces se crea polémica, pero le conté en privado al señor presidente Temer y lo voy a contar”, comenzó Abdo Benítez.

La referencia fue alusiva a la obra de la binacional que fue inaugurada durante el mandato de Alfredo Stroessner (1954-1989), en la que participó como hijo de Mario Abdo Benítez, secretario privado del dictador.

“A mí la historia y el destino me pusieron y me permitieron ser protagonista de la construcción de esta gran represa, señor presidente. Yo le había comentado. Yo estuve en el año 1984 cuando se bajó el presidente Stroessner y el presidente Figueredo, que iniciaron el funcionamiento de la represa de Itaipú, y yo estaba como un niño, seguramente a los 11 o 12 años, estuve ahí en ese mismo lugar donde estuve esta mañana recorriendo, recordando aquellos tiempos y hoy me toca a mí como presidente de la República del Paraguay poder decirle a nuestro pueblo que después de esta gran obra, hoy, gracias a la voluntad política del señor Temer y gracias al gran trabajo del Gobierno, vamos a hacer otras obras”, expresó.