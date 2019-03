Abdo retorna a la ANR al pasado, coinciden analistas

“Lo que podríamos ver desde un punto de vista más simbólico es quizás que Mario Abdo ha decidido apoyar la convención, por el simbolismo de volver atrás, a la tradición, a la lógica de una cierta forma del partido que Horacio Cartes había intentado desmoronar. Cartes había intentado hacer un partido más moderno, más conectado a otra forma”, señaló Lachi.

Agregó que Abdo, de hecho, demuestra en su mismo proyecto político que quiere volver atrás, a una lógica tradicional del partido, con los militantes que se vuelven la autoridad del Estado. Reiteró que el mandatario retorna a la lógica del partido que ocupa un Estado, y las declaraciones del vicepresidente Hugo Velázquez instando a utilizar recursos de Itaipú para ganar las internas en Ciudad del Este son una demostración de esta intención del jefe de Estado.

“Todo hace pensar que es así. Volver al partido que Abdo sostiene y encarna, el partido tradicional donde los seccionaleros son los que ganan elecciones y se quedan con el Estado”, opinó Lachi.

Por su parte, el ex senador colorado y también analista político Hugo Estigarribia destacó que los convencionales tienen derecho a autoconvocarse. Sobre la decisión de aumentar la exigencia de antigüedad, sostuvo que rectificaron un error.

“Yo creo que (la decisión) es rectificar un error que los propios convencionales han cometido al reducir la antigüedad para poder ser candidatos a cargos públicos. Creo que es una lección aprendida de lo que ha sido la experiencia en el gobierno de Horacio Cartes, y también de candidaturas como la de Santiago Peña”, declaró.

CONTRA. Por otro lado, Estigarribia señaló que lo resuelto por la convención tiene también su contra, porque el partido no puede incorporar a figuras recién afiliadas, pero prestigiosas. “Es volver a una tradición, aunque una pertenencia de tiempo no significa necesariamente que un candidato va a ser bueno”, afirmó el ex legislador.

Coincidió además que la intención de la convención es frenar la entrada de outsiders. “Si analizamos la coyuntura en que Horacio Cartes ingresa al partido, es una coyuntura de debilidad institucional, económica, y entra una figura de mucho peso económico, con todas las consecuencias que eso conlleva, y hoy prácticamente el partido está inerte, al punto que los convencionales tienen que llevar adelante una convención y las altas autoridades partidarias no definieron nada”, lamentó Estigarribia.

Opinó que los convencionales vieron que el gobierno de Cartes no dejó una experiencia satisfactoria sobre la falta de militancia.