Abdo quiere involucrar a FFAA en lucha contra el crimen organizado

El presidente Mario Abdo Benítez dijo anoche que está analizando involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. “Los militares no tienen una cobertura constitucional. Hoy nuestras amenazas no son nuestros vecinos, sino el crimen organizado”, dijo el mandatario. Aclaró que esto se debe dar a través de una enmienda constitucional. Fue durante el programa Lunes de Mina, emitido por Noticias Py. También aseguró la continuidad de todos los ministros de su Gabinete y puso fin a los rumores de supuestas movidas dentro del entorno presidencial.

EVALUACIÓN. Abdo sostuvo que si bien ahora no hará movidas, analizará la continuidad de sus ministros en dos etapas: Una a fin de año, y otra el año que viene, dependiendo de la ejecución que dan los mismos a su cartera. Pese al pedido de varios sectores, incluyendo al cartismo, el mandatario se rehúsa de esta forma a cambiar a sus colaboradores. “Hoy se quedan, pero vamos a hacer evaluaciones constantes. Se quedan. Están haciendo una buena gestión. Nosotros vamos a hacer una evaluación a fin de año, y el año que viene con el Presupuesto General. Deberán llevar un informe de cada ministerio, de cada ejecución presupuestaria. Hoy no hago cambio de ministros”, expresó.

HC Senador. El presidente también se refirió al posible juramento de Horacio Cartes como senador. Sostuvo que siempre su postura fue que los ex presidentes deben ser senadores vitalicios, pero que respeta la institucionalidad. En ese sentido, manifestó que tanto la Corte, como el TSJE ya dieron el visto bueno para el juramento de Cartes.

“Yo siempre hablé y reivindiqué el circuito institucional. Siempre dije que mi interpretación es que él es senador vitalicio. Pero por más que yo no esté de acuerdo respeto el circuito institucional porque le habilitó el TSJE y la Corte”, señaló. Abdo indicó que la banca de Rodolfo Friedmann no está en discusión. “Hoy no está en la mesa de negociación, pero él ya dijo que está abierto. Puede ir a algún ministerio si sale del Senado", lanzó.

Cumbre. Con respecto a la posible cumbre de poderes, el mandatario habló de la reunión que mantuvo con el titular del Senado, Blas Llano, y dijo que la idea le pareció interesante aunque dijo que se debe invitar a otros sectores. “Me parece que debe ser un ejercicio que se inicie con esto y que se incluya luego a otros sectores. Hoy lo prioritario es el Presupuesto General de la República", sostuvo.



Mi posición histórica, y eso lo sabe el mundo político, es que para mí la CN habilita la senaduría vitalicia, pero respeto el circuito institucional.



Las FFAA no tienen una cobertura constitucional. Hoy nuestras amenazas no son los vecinos, sino el crimen organizado. Mario Abdo Benítez.







Admite que no usó palabras adecuadas durante crisis

"No fueron palabras adecuadas por la sensibilidad del momento (‘pillos y peajeros’)”, admitió anoche Mario Abdo Benítez en el programa Lunes de Mina transmitivo por NPY, al tiempo de reconocer que la pasó muy mal durante la crisis que casi tumbó a su Gobierno en el pasado mes de agosto.

“Cuando se cuestiona algo que quise cuidar tanto como fue la integridad, golpea mucho. Jamás voy a hacer algo que lesione a la nación por defender mi interés personal. Me golpeó en lo que trato de cuidar que es mi integridad. En el fragor de la lucha uno se concentra en la lucha, pero estábamos como para pelear (el juicio político)”, dijo.

Respecto al papel que le tocó a su vicepresidente Hugo Velázquez, Abdo Benítez trató de esquivar las preguntas de Mina Feliciángeli, argumentando que hay una investigación fiscal en curso.

“Bien. Igual que siempre. Es la misma relación de siempre. Él es un hombre que cumple su rol”, sostuvo respecto a su relación con Velázquez.

“Yo no tengo duda de que la ANDE tiene que construir la línea en comercialización de energía. Hay muchísimas comercializadoras que vienen y se entrevistan con el presidente de la ANDE. Yo no tengo ningún negocio, yo no voy a hacer juicio de valor sobre el vicepresidente. No quiero opinar”, dijo, evadiendo la respuesta.