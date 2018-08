Abdo muestra liderazgo débil y no baja línea sobre los casos de corrupción

Algunas designaciones de ministros y colaboradores en cargos claves son sumamente cuestionados. Recicló figuras desgastadas, investigadas y considerados hombres escombros para manejar los recursos del Estado.

Bajo el argumento de que es otro poder del Estado, no bajó línea para desmarcarse del sonado caso de corrupción que salpica a Óscar González Daher y tampoco lo hizo con José María Ibáñez (su aliado político). En ambos casos se llamó a silencio.

Su antecesor Horacio Cartes se retiró aprobando la cuestionada Nota Reversal de Yacyretá. Ante todas las denuncias de entrega de soberanía, Marito tampoco acusó recibo de la movilización social que gestó en vísperas de asunción, exigiendo revertir el tema.

El analista Marcos Pérez Talia Pérez sostiene que el Gobierno de Abdo Benítez no genera demasiada expectativas en materia de gestión y cumplimiento de sus promesas de campaña.

Recalcó que pronto se le abrieron varios frentes de batallas: El intento de Cartes para jurar como senador activo, las notas reversales, las causas de Ibáñez y González Daher.

su gabinete. Pérez apuntó que Marito estructuró su Gabinete en base a la militancia partidaria para compartir el poder con aquellos con quienes construyó su liderazgo anticartista.

“De los 7 periodos presidenciales de la transición, Marito es uno de los más débiles, pensando en los apoyos parlamentarios propios que posee. Sumamos que su liderazgo construyó a partir de consensos entorno a la oposición a Cartes”, apuntó el analista.

Sostuvo que el problema es que tiene una ciudadanía más movilizada, crítica y menos tolerante con la clase política tradicional. “El Gobierno de Mario Abdo no genera demasiada expectativas de gestión y cumplimiento de promesas de campaña”, indicó.

Distancia. Por su parte el sociólogo y politólogo José Carlos Rodríguez sostuvo que Abdo Benítez hace bien en no inmiscuirse en temas que tengan que ver con la Justicia. “Yo no sé si son influidas este tema de la justicia, porque algunas cosas ocurrieron antes, pero hoy hay un tembladeral de la justicia, si hay un déficit de nuestra sociedad, es la Justicia, y creo que hace bien en no meterse, lo que puede es hacer que se libere la Justicia, no puede ser juez”, sostuvo.

Embed

Gestos populistas y mostró su inclinación hacia FFAA

Mario Abdo Benítez dio algunas señales de su actuación ya como presidente de la República y que son tomados como gestos populistas. Su primer fin de semana, se trasladó hasta el Chaco, se quedó a dormir en un cuartel y exhibió a su pequeño hijo al frente de las tropas militares. Su intención es que la población pueda evocar el sentido de patriotismo hacia la labor de las Fuerzas Armadas. También busca desmarcarse de Cartes y mostrar mayor actividad. Llega a tempranas horas de la mañana en Palacio y permanece hasta altas horas de la noche.

Polémico proyecto

En el proceso de transición se oficializó la intención del presidente de crear el ministerio de comunicaciones y tecnologías de la información que estará a cargo de Alejandro Peralta Vierci. Sigue en estudio a instancias del Congreso, ya que las comisiones respectivas deben emitir dictámenes. Hubo algunos cuestionamientos, ya que este ministerio pretende concentrar mayor atribución debido a que la Conatel y la Senacits deberán informarle de sus actividades.