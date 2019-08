Abdo mantiene en el cargo a figuras que empobrecen su administración

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sigue manteniendo en el cargo a ministros y colaboradores muy cuestionados por la ciudadanía. Pese a ello, el jefe de Estado aún no dio un golpe de timón y en el Ejecutivo todavía no se vislumbran cambios radicales, pese al tiempo transcurrido. Según el analista político Marcos Pérez Talia, “algunos ministros no tienen absolutamente nada para mostrar” en un año de gobierno.