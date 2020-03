Abdo habla de estrategia positiva en Itaipú y pide desdoblar internas

Manifestó que la estrategia de Paraguay en las negociaciones sobre el Anexo C de Itaipú, con Brasil, no puede ser pública. Reconoció que es un tema delicado para su Gobierno, ya que fue el motivo por el que casi fue destituido en un juicio político.

“Acepto que fue un momento muy complicado que vivimos, obviamente no me considero de ninguna manera traidor a la patria, hay muchos traidores a la patria que tratan de destruir nuestro país, diariamente, afectándole en su desánimo, manipulando la verdad, y hay muchos para mí, pero no se trata de ese debate hoy, hay que entender la coyuntura que se vive, uno no puede negociar en público, uno no puede construir una estrategia de negociación en público por más que la gente esté ansiosa y quiera saber, fue la primera vez que se elaboró un acta por la incapacidad de negociar y no hago juicio de valor ante nadie, no quiero generar de vuelta ninguna polémica, es simplemente la realidad que todos fuimos testigos, la incapacidad de generar un acuerdo entre la ANDE y Eletrobras, que se hizo durante toda la historia de la generación de la primera potencia de Itaipú, la incapacidad, no digo del presidente de la ANDE, no importa quiénes seamos los culpables, ya es una etapa superada, nosotros hoy culminamos un proceso exitoso de negociación entre la ANDE y Eletrobras”, sentenció.

Abdo afirmó que los intereses de la nación están en primer lugar y que existen avances en la estrategia de negociación. Además prometió que se llegará al 2023 con la infraestructura necesaria para la distribución de energía.

“Vamos a conformar el grupo con gente de confianza, con gente que no quiere hacer política del proceso de revisión del Anexo C, hay mucha gente que legítimamente utiliza esto como un discurso político y ojalá que tengamos todos la madurez, yo no voy a ser reelecto, no quiero ser reelecto, yo quiero juntarme con la gente que realmente ame al Paraguay, con la gente patriota que pueda salir del proceso electoral, para realmente encarar con seriedad”, expresó.

Anunció que pedirá a todos los partidos políticos, incluso el PLRA, sus propuestas sobre el acuerdo de Itaipú por escrito. “Mi compromiso con el Paraguay es defender al máximo los intereses de la nación”, añadió.

Elecciones. El presidente reconoció que está involucrado en la operación cicatriz del Partido Colorado, apuntando a la búsqueda de consensos posibles. Explicó que el motivo es su preocupación por la complejidad del nuevo sistema electoral, sobre todo por la nueva Ley de Financiamiento Político.

“Si soy yo el que tenga que decidir, prorrogo o desdoblo las elecciones por este nuevo escenario electoral y me dedico 100% a las municipales como hizo el Partido Liberal”, mencionó.

Sus declaraciones son en coincidencia con el anuncio del Consejo de presidentes de Seccionales sobre posponer las elecciones de autoridades de la ANR. Marito indicó que será de muy difícil aplicación la nueva Ley de Financiamiento por la gran cantidad de declaraciones juradas. Incluso señaló que podría ser un riesgo por la posibilidad de que se abra al candidato un proceso por lavado de dinero.

“Quiero que entiendan la complejidad de este proceso electoral, que puede ser una anarquía si no administramos (...). Hoy una seccional, G. 20 millones (costo de una candidatura), si vos querés ser candidato, mínimo necesitás G. 8.000 a 10.000 millones para la inscripción de candidaturas, eso no es la campaña todavía, para poder tener candidatos en todos lados con sus cuotas pagadas, después tenés listas desbloqueadas, un nuevo sistema, urnas electrónicas”, afirmó el presidente.