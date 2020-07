Abdo dijo que si no le “echan antes” se irá a los 51 años

Fue durante una breve nota concedida a un medio local en Misiones que le consultó sobre las acciones que encara el Gobierno en materia de obras.

“Gracias a todo el equipo de trabajo podemos ir cumpliendo los compromisos que hicimos en campaña y eso reitero lo que dije hoy, para mí es importante. Si no me echan antes (por el Congreso) voy a ser un ex presidente a los 51 años y quiero caminar por Paraguay y no quiero que me digan que mentiste”, respondió a la prensa.

Sus expresiones se dan en momento de una fuerte crispación interna debido al fracaso del Ministerio de Salud para la compra de insumos médicos y preparar los hospitales para hacer frente a la enfermedad, pese a que el Congreso le otorgó el aval para un préstamo millonario de USD 1.600 millones.

Además hay un gran malestar por parte de los microempresarios y comerciantes de la frontera que no están teniendo solución para enfrentar la crisis que están sufriendo por la falta de reactivación.