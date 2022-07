Abdo dijo que respeta fallo del TSJE y la participación

“El partido ya tiene un calendario hecho previamente, donde ya hubo un proceso de tacha y reclamo. Yo respeto profundamente el fallo del TSJE, que le va a permitir trabajar con todos los padrones”, comentó ayer, tras participar de una jornada de gobierno en la ciudad de Ñemby.

Dijo que no se puede negar que la Concertación cuenta con la simpatía de la gente y que tiene votos, por lo que agregó que, en ese sentido, el gran desafío de las nucleaciones políticas es fortalecer el sistema de partido.

“El sistema de partido, una vez que hace la propuesta electoral, no lo hace solamente al interior de su partido. También la propuesta electoral de un partido tiene que traspasar la barrera partidaria. Yo no veo ningún problema. De hecho, nuestro partido va a ser con nuestro padrón, o sea, entre colorados vamos a elegirnos, y bueno, que la Concertación, por la naturaleza de lo que es la concertación –donde participan todos los partidos políticos–, que quiera utilizar todos los padrones tampoco me parece una catástrofe”, aseveró el jefe de Estado.

Mencionó que si bien queda un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, dijo desconocer las decisiones que se toman dentro de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana.

“No sé si el partido va a recurrir o no. Yo no converso con ellos. No hay reunión de la Junta de Gobierno desde hace más de un año. No hay reunión de Comisión Ejecutiva. Hoy el partido tiene un itinerario de un movimiento interno”, criticó.

El TSJE reconoció oficialmente el viernes pasado a la “Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay” y aceptó la utilización del padrón nacional en las internas del próximo 18 de diciembre.