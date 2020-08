Abdo dice que pacto con Cartes es para construir consensos y no un "pacto con la mafia"

“Yo respeto las opiniones, pero me siento tranquilo por los resultados que estamos teniendo en la construcción de consenso para la República, pueden creer o no y no es por temor al juicio político”, expresó el mandatario en entrevista con Monumental 1080 AM.

Abdo mencionó que tiene la obligación de construir políticas públicas, cuenta con un plan y desafíos para la conducción nacional y, por ello, está obligado a construir acuerdos para contar con respaldo e impulsar reformas.

En desarrollo...