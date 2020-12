Abdo destaca compras en Salud, pese a los escándalos

El mandatario dijo en un acto público en la localidad de Karapaí, Departamento de Amambay, que los programas de transparencia de compras públicas son valorados por otros países de la región, que expresaron su interés en replicarlos.

“Nuestro programa de transparencia en las compras públicas del Covid es ejemplo y lo dice el propio director nacional de Contrataciones Públicas y el contralor general de la República, quienes señalaron que otros contralores de la región piden ejemplo del proceso de transparencia y de la interacción ciudadana en los procesos de compra”, sostuvo.

Mencionó que Paraguay se volvió un país mucho más visible ante el mundo por sus buenas prácticas para enfrentar la pandemia del coronavirus.

“Este virus nos dio y nos sigue dando varias enseñanzas. La enseñanza del compromiso ciudadano, acá la gente con tapaboca, eso es un respeto y un gesto de solidaridad a la comunidad. Algunos extranjeros venían y me decían que no vieron muchas cosas que hoy se ven en nuestro país”, señaló.

Aconsejó a la población paraguaya a reforzar los cuidados sanitarios ante el incremento de contagios por el Covid-19, como gesto de solidaridad para superar la pandemia.

“Son muchas las cosas que podemos lograr los paraguayos cuando nos unimos porque no hay un país en el mundo que aguante si es que no hay espíritu solidario y si la gente no asume con responsabilidad este desafío”, aseguró. Previo a este acto, el presidente participó del egreso de suboficiales en Luque.