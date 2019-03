Abdo desautoriza a Velázquez a usar los recursos de Itaipú

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, salió ayer al paso de un video difundido en donde se observa a su vicepresidente Hugo Velázquez arengando a dirigentes colorados a utilizar la estructura de Itaipú para ganar las elecciones internas de este fin de semana en Ciudad del Este. El mandatario sostuvo que no autorizó “este tipo de inconductas” y no fueron instrucciones suyas.

En una nota concedida a la 730 AM desde Buenos Aires, el titular del Ejecutivo aseguró que si bien prefiere enterarse debidamente del contexto en el que se produjeron las expresiones de Velázquez, dijo estar en contra de la utilización de recursos públicos para hacer proselitismo.

“Obviamente no son instrucciones mías, yo he combatido este tipo de inconductas por parte de los administradores, fue uno de los ejes de mi propuesta electoral. Me enteré a través de las redes sociales, tengo que ver el contexto de sus declaraciones pero no necesito pensar siquiera un minuto. La orden del presidente es que nadie utilice un solo recurso del pueblo para hacer política. Si tengo pruebas concretas de que un solo funcionario haya utilizado recursos que son del pueblo paraguayo para apoyar alguna candidatura interna, yo personalmente lo voy a destituir”, manifestó Abdo antes de retornar al país.

El jefe de Estado expresó que unas elecciones no se ganan utilizando recursos públicos ni presionando a los funcionarios.

“Necesito pruebas fehacientes y si las hay no voy a ser contradictorio a los principios que yo defendí y de los cuales también fui víctima y reclamé en su momento. No se ganan elecciones presionando, sino conquistando a los funcionarios con nuestra conducta y que el pueblo deposite su voto de manera libre”, señaló.

No fue secreto. Con respecto a la polémica reunión que mantuvo con el empresario y mano derecha del ex presidente Horacio Cartes, Mario Abdo sostuvo que no tiene nada que esconder y solo se habló de la inversión que harán.

“El (José Ortiz) hizo un pedido de audiencia oficial el 28 de febrero, le dimos la audiencia en el Palacio, si yo quería hablar con él a escondidas lo hubiese hecho en Mburuvicha Róga. Tenemos que tener algún grado de objetividad en los análisis. En la reunión estuvo Luis Alberto Lima, y estuvieron presentes los dos viceministros. Fue una reunión de 40 minutos donde presentaron la propuesta de inversión que quieren hacer. Vinieron a informarle al presidente como cualquier inversionista y se le informa al presidente e interesa porque esto genera empleo, solamente se habló de lo que va a ser la inversión en la zona Norte y nada más”, dijo.

El mandatario volvió anoche de Buenos Aires pasadas las 22.00,