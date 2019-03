Abdo defiende su gestión y anuncia leyes contra lavado

Fue tras su retorno de Chile, luego de participar de una cumbre con otros jefes de Estado para dar nacimiento a Prosur, organismo multilateral que dará fin a la Unasur.

El mandatario minimizó las críticas a sus reiteradas ausencias en el país pese al clima de ebullición social y dijo que en Paraguay “está todo bien”. Sostuvo que no existe ninguna crisis económica y enumeró sus logros.

“Estamos trabajando en todas la áreas. Tenemos mayor cantidad de licitaciones adjudicadas en toda la era democrática. Acordamos con Brasil construir 3 puentes después de 50 años. Vamos a generar un debate sobre la nueva cuestión tributaria. Tenemos desaceleración, no crisis. Ojalá que la gestión pública y la inversión privada nos acompañe para que ese crecimiento sea mejor. Después de tres años aumentó la importación de carne. Paraguay no está mal, no es un logro solo de este gobierno, hay una disminución del consumo por el efecto recesivo de nuestros vecinos. Estamos avanzando hacia la renovación de la Justicia. No se eligen por pactos sino designar a los mejores. Nosotros estamos satisfechos por el avance que hemos tenido”, exclamó el titular del Ejecutivo.

En ese sentido, Abdo agradeció el apoyo recibido por el Congreso Nacional, pese a las diferencias.

“Yo tengo que agradecer a pesar del debate interno que hemos tenido un gran apoyo de los partidos políticos, no me quejo del apoyo hasta hoy no solo del Partido Colorado sino de todos los partidos. Se aprobaron muchos créditos multilaterales, creemos que se está haciendo un trabajo coordinado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Las diferencias es algo natural en toda democracia dinámica. El debate debe enriquecer. Los otros sectores tienen el derecho a proponer alternativas y debemos”, sostuvo.

Paquetes. El mandatario se refirió también al paquete de leyes antilavado, narcotráfico y anticontrabando que el Ejecutivo debe enviar al Congreso, dos de los cuales fueron postergados en su estudio el pasado jueves en el Congreso, justamente en espera de otros dos proyectos.

“En un mes más estaremos enviando, queremos hablar con los congresistas, estamos conversando con todos, yo sé que esto va a generar un gran debate al interior del Congreso Nacional. Se están remitiendo de a poco, van a llegar de vuelta otros dos proyectos más. hay algunas recomendaciones y cuestionamientos”, añadió.