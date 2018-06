Abdo Benítez y Nicanor intentaron sin éxito convencer a Lugo

Abdo Benítez y Nicanor no tuvieron éxito con Fernando Lugo.

“Mario habló con el presidente Lugo. Yo también hablé con él”, expresó Nicanor , quien no fue convocado por el presidente del Congreso Nacional , Fernando Lugo , para jurar como senador activo este sábado.

Sostuvo que le pidió que no cometa alguna injusticia, que recuerde cómo actuó él mismo con el también ex presidente; sin embargo, Lugo no lo convocó. “Estas son cosas que pasan en la vida, pero en la vida política”, agregó.

El ex presidente del Paraguay (2003 y 2008) se mostró muy ofuscado en la 780 AM. Aseguró que la decisión de Lugo no es solo un “golpe al Partido Colorado”, sino al orden constitucional. Además que acusó al titular del Congreso de prevaricato por abuso de poder. Duarte Frutos presentó un amparo judicial para poder jurar y anunció que acudirá hasta instancias internacionales para denunciar a Lugo.

Lea más: Nicanor presenta amparo para poder jurar como senador activo

“Hoy vamos a disputar en todos los frentes”, aseveró. Además aseguró que lograrán el reconocimiento del esfuerzo del Movimiento Progresista Colorado para llegar hasta el Senado.

“Estoy compitiendo después de 10 años, desde abajo. He presentado la renuncia, me asignaron una embajada”, recordó.

Duarte Frutos señaló que hay constitucionalistas de prestigio que ni son de su partido que salieron a su favor. Explicó que, de acuerdo con esos profesionales, “no se puede atar a un ciudadano a un cargo honorífico de por vida”.

“Tenemos que dejar el espíritu de revancha, de pasarnos factura para superar problemas políticos”, añadió el ex embajador de Paraguay en Buenos Aires.

Por su parte, Horacio Cartes ya presentó una denuncia contra Lugo por usurpación de funciones públicas y desacato. La candidatura de Cartes como senador número uno de la ANR fue posible mediante un fallo de la Corte Suprema de Justicia que favoreció además al ex presidente Nicanor Duarte Frutos y al ex vicepresidente Juan Afara.

Sin embargo, Lugo tampoco convocó al actual presidente de la República.

Nota relacionada: Cartes denuncia a Lugo ante la Fiscalía por no convocarlo para jurar