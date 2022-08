Abdo Benítez sostiene que Velázquez debería renunciar

"Si yo hubiese estado en su situación (de Hugo Velázquez), hubiese renunciado. Creo que lo correcto es renunciar, pero respeto su decisión", remarcó.

En ese sentido, dijo que había felicitado a Velázquez por su decisión inicial de anunciar su renuncia, ya que considera que era correcta y que si fuera él iba a renunciar para precautelar su imagen y la del país.

Lea más: EEUU rehúsa dar más detalles sobre corrupción del vicepresidente Velázquez

El mandatario cree que Velázquez cometió un error a recular de su decisión inicial, pero que respeta su actitud y decisión.

No obstante, remarcó que la designación de EEUU es dolorosa para él, porque tiene una amistad y fueron compañeros de fórmula, además de que era su precandidato a presidente de la República de cara a las elecciones 2023, pero que son cuestiones que tendrá que administrar ante su postura de no renunciar.

El jefe de Estado aseguró que no cree que EEUU tome una decisión "así y nada más", y que tiene la seguridad que cuentan con información necesaria para las designaciones contra Velázquez y Cartes.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1561520158216175622 "Si yo hubiese estado en esa situación hubiese renunciado a la Vice Presidencia de la República", Mario Abdo Benitez, Presidente de la República.



#MaritoPY en #PolíticamenteYncorrecto



#NosVemos por #TelefuturoPy pic.twitter.com/D9fgKHc8X3 — Telefuturo (@Telefuturo) August 22, 2022

Marito calificó de "disparate" la versión de que supuestamente fue él que brindó información para que Velázquez sea declarado corrupto, y así poder elegir a Arnoldo Wiens como candidato.

Entérese más: Hugo Velázquez asegura que Mario Abdo lo apoya para seguir en el cargo

El colorado alegó que no tiene posibilidad para hacer eso y que le parece absurdo, en tanto que cree que no corresponde tampoco un juicio político a Velázquez, ya que es una declaración de afuera y no existe una investigación en Paraguay.

Supuesta intromisión de Estados Unidos

El mandatario no cree que se trate de una intromisión la decisión de Estados Unidos e interpreta que se trata de un mensaje a la Justicia.

“Estas decisiones tomó el secretario de Estado y fue transmitido en Paraguay a través de su Embajada, no creo que tenga un efecto de intromisión y sí es un mensaje claro a un país que recibe mucha cooperación de EEUU en crimen organizado, corrupción y fortalecimiento de las instituciones”, afirmó.

Finalmente, aclaró que en ambas declaraciones fue avisado solo minutos antes de la conferencia de prensa de la Embajada de Estados Unidos.